تشييع جثمان الراحل ناظم شاكر

2020/09/12 | 19:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]شيعت إدارة وجماهير نادي القوة الجوية مساء اليوم نجمها الراحل ناظم شاكر بحضور رسمي كبير.

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