نائب: زيارة الكاظمي فرصة الاقليم الاخيرة لتسليم مابذمته وبخلافة يحرم من موازنة2021

2020/09/12 | 19:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

عد تحالف الفتح، السبت، زيارة الكاظمي الى الاقليم الفرصة الاخيرة لتسليم الاقليم وارداته من النفط الى المركز، مبينا ان خلاف الامر يحرم كردستان من تمرير حصتها بموازنة2021.

وقال النائب عن الفتح محمد كريم لـ/المعلومة/ انه “تم الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تسليم الاموال التي بذمة الاقليم من صادرات النفط وواردات المنافذ الى المركز مقابل تسليمه حصصه في الموازنة”.

واضاف ان “هذه الاتفاقية تعد الفرصة الاخيرة لإنقاذ نفسة وحفظ حقوق موظفيه”، مشيرا الى انه “في حالا رفض الاقليم تسليم ما بذمته لن تكون له اي حصة في موازنة 2021 وستستقطع جميع الاموال”.انتهى25و

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