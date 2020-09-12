تدمير 4 مضافات لإرهابي داعش في الانبار

2020/09/12 | 19:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

أفاد القيادي في حشد الانبار قطري العبيدي، السبت، بتدمير اربع مضافات لخلايا عصابات داعش الاجرامية بعملية اقتحام المناطق الصحراوية للمحافظة .

وقال العبيدي لـ /المعلومة/ إن “قوة امنية من قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة وبقية صنوف الاجهزة الامنية الاخرى تمكنت من تدمير اربعة مضافات سرية لبقايا خلايا عصابات داعش الاجرامية بعملية اقتحام منطقة السكريات غربي الانبار “.

واضاف ان”القوات الامنية تقوم بعمليات تفتيش دقيق لمواقع ارتكاز خلايا عصابات داعش الاجرامية في المناطق الصحراوية بعد ورود معلومات تفيد بوجود انفاق سرية تحت الارض يختبأ بها بقايا من خلايا عناصر داعش الاجرامي”.



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