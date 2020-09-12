الاقتصاد النيابية تستضيف وزير التجارة

2020/09/12 | 19:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- نور الزيدي

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم السبت، أنها ستستضيف وزير التجارة والكادر المتقدم في الوزارة بشأن تلكؤ وصول مفردات البطاقة التموينية إلى المواطن.

وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئاسة مجلس النواب وجهت باستضافة وزير التجارة والكادر المتقدم للوزارة للوقوف على أسباب تلكؤ وعدم وصول مفردات البطاقة التموينية إلى المواطن"، لافتا إلى أن "الاستضافة ستتم خلال الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل لمناقشة الأسباب التي أدت إلى عدم وصول البطاقة التموينية".

وأضاف، أن "اللجنة أجرت اتصالات مع الوزير وعلل عدم وصول مفردات البطاقة التموينية بسبب عدم وجود تخصيصات مالية لسد التعاقد".

وبيّن أن "الوزارة بدأت بمناقلة مادة الطحين بين المحافظات التي لا تمتلك تلك المادة لسد النقص الحاصل في تلك المحافظات"، مشيرا إلى أن "النقص بمفردات البطاقة التموينية يقتصرعلى الزيت والسكر وكذلك الرز".

ولفت إلى أن "هنالك مقترحات عديدة لإنتاج مادة الرز والسكر محليا لضمان سد حاجة المواطن من هذه المنتجات وتوزيعها على المواطن".

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