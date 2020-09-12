2020/09/12 | 19:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، تشييعاً مهيباً للراحل ناظم شاكر من مقر نادي القوة الجوية الرياضي بتواجد رئيس النادي شهاب جاهد وأعضاء الهيئة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. تشييع مهيب للنجم العراقي ناظم شاكر ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. تشييع مهيب للنجم العراقي ناظم شاكر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).