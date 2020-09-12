صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 585 إصابة بكورونا أعلنت اليوم في الموقف الوبائي

2020/09/12 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

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اوضح مدير صحة الكرخ ببغداد، جاسب الحجامي، السبت، 12 أيلول، 2020، التوزيع الجغرافي لـ 585 إصابة بفيروس كورونا أعلنت اليوم في الموقف الوبائي.

وقال الحجامي في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم : عدد الاصابات 585 موزعة كالآتي:

أبو غريب 26

ابو دشير 10

الاسكان 15

الاعلام 4

البياع 23

الحارثية 1

الحرية 44

الخطيب 9

الــدورة 35

الدولعي 8

الرحمانية 4

السيدية 19

الشالجية 1

الشرطة الخامسة 3

الشرطة الرابعة 2

الشعلة 39

الصالحية 4

الطارمية 17

الطوبجي 4

العامرية 1

العطـيـفيـة 14

العـلاوي 3

الغزاليـة 17

القادسيـة 5

الكاظميـة 28

الكــرخ 1

اللطيـفيـة 4

المحمودية 37

المـعالـف 4

المنصور 23

المواصلات 2

النصر والسلام 9

الوشـاش 5

اليوسفية 3

اليـرموك 12

جــكوك 4

حي الجامعة 8

حي الجهاد 50

حي العامل 35

حي العدل 20

حي الفرات 2

ســويـب 3

ناحية الرشيد 2

جانب الرصافة 14

محافظة ذي قار 6

محافظة كركوك 1

محافطة النجف 3

محافظة كربلاء 1

الشفاء :

502

الوفيات:

4

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