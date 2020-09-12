2020/09/12 | 19:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمان/نينا/اعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل 117 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الاردن اليوم، منها 113 محلية، والاخرى لمواطنين قادمين من خارج البلاد، بالاضافة الى تسجيل حالة وفاة لمواطنة مسنة ، 72 عاما ، ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات في المملكة الى 22 حالة.واوضحت الصحة الاردنية في موجز صحفي، انه :" تم اليوم شفاء 72 مصابا كانوا يعالجون بالمستشفيات الحكومية ومناطق العزل"، مشيرة الى :" ان العدد الاجمالي للاصابات في الاردن ارتفع الى 3062 اصابة "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 117 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 117 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).