بثلاثية نظيفة..ارسنال ينال العلامة الكاملة امام فولهام

2020/09/12 | 19:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تمكن نادي ارسنال من نيل العلامة الكاملة في افتتاح الدوري الانكليزي ، بفوزه بثلاثية نظيفة على مستضيفه فولهام.



تقدم آرسنال بالشوط الاول بهدف سجله الكسندر لاكازيت في الدقيقة 9 .



واضاف غابرييل ماغلهايس الهدف الثاني في الدقيقة 49 ، فيما احرز اوباميانغ الهدف الثالث في الدقيقة 57 ./انتهى3

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