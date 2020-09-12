طارق حرب يؤكد جواز استمرار الحكومة بالاقتراض الداخلي والخارجي

2020/09/12 | 19:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني طارق حرب جواز استمرار الحكومة بالاقتراض الداخلي والخارجي.وقال حرب في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مسألة الاقتراض الداخلي والخارجي نظمت بقانون شرعه البرلمان ،والحكومة مازالت بحاجة الى هذا الامر مادامت الايرادات لاتفي بالرواتب والامور التشغيلية الاخرى ".واضاف :" ان استمرار هذا الامر بالموازنة المقبلة يتوقف على فقرات الموازنة المعدة من قبل الحكومة وموافقة البرلمان عليها قبل الاقرار ".واشار الى :" اهمية ان يتم ارسال الحسابات الختامية للسنة المالية مع اية موازنة تصل للبرلمان ، لاهميتها ".ومن المقرر ان يصوت مجلس الوزراء الاثنين المقبل على موازنة العام الحالي وارسالها الى البرلمان./انتهى3

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