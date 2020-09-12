نائب: زيارة  الكاظمي لمنافذ كردستان استعراضية

2020/09/12 | 19:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

وصف النائب المستقل باسم الخشان، السبت، زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمنافذ اقليم كردستان بانها استعراضية وغير فعالة.

وقال الخشان في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الكاظمي غير قادر على فرض هيبة الدولة على المنافذ الحدودية في اقليم كردستان، حيث ان اي قرارات ستصدر لن يلتزم بها الاقليم”، لافتا الى ان “زيارة الكاظمي لمنافذ كردستان اضعفت صورته كونها لم تحظ بصدى كزيارته لمنافذ الوسط والجنوب”.

واضاف ان “زيارة الكاظمي لمنافذ كردستان استعراضية وغير فعالة بضبط تلك المنافذ بشكل كامل”، مبينا ان “اقليم كردستان سيكون غير ملتزم ولم يسلم بغداد اي اموال من المنافذ الحدودية”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد ذهب، في وقت سابق، برفقة رئيس هيأة المنافذ الحدودية ووفد حكومي لزيارة المنافذ الحدودية في اقليم كردستان.



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