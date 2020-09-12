قافلة ضخمة للتحالف الدولي تدخل مدينة القامشلي السورية قادمة من كردستان العراق

2020/09/12 | 20:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل اعلام دولية، بأن قافلة ضخمة للتحالف الدولي عبرت مدينة القامشلي السورية، اليوم السبت، قادمة من إقليم كردستان العراق.

وأضافت، أن “القافلة تحمل شاحنات وسيارات رباعية الدفع وبلدوزرات، إضافة إلى مواد اسمنتية وشاحنات مغلقة”.

وكانت القافلة متجهة نحو الطريق الدولي ومناطق الحسكة حيث القواعد الاميركية.

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