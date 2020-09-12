العراق يقترب من ثلث مليون إصابة بكورونا.. والكرخ “تعاني” بإصابات من 48 منطقة

2020/09/12 | 20:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بلغ عدد الاصابات الكلي بفيروس كورونا في العراق، اليوم السبت، أكثر من 286 الف اصابة، بعد تسجيل 4106 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

من جانبها أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، البالغة أكثر من 580 اصابة.

وقالت الدائرة، في بيان إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزعت على النحو التالي:”

عدد الإصابات 585 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 26

ابو دشير —————— 10

الاسكان —————— 15

الاعلام —————— 4

البياع —————— 23

الحارثية —————— 1

الحرية —————— 44

الخطيب —————— 9

الــدورة -———-—— 35

الدولعي —————— 8

الرحمانية —————— 4

السيدية —————— 19

الشالجية —————— 1

الشرطة الخامسة ——— 3

الشرطة الرابعة ———— 2

الشعلة —————— 39

الصالحية —————— 4

الطارمية —————— 17

الطوبجي —————— 4

العامرية —————— 1

العطـيـفيـة -————— 14

العـلاوي —————- 3

الغزاليـة -————— 17

القادسيـة —————- 5

الكاظميـة ————— 28

الكــرخ ————— 1

اللطيـفيـة ————— 4

المحمودية ————— 37

المـعالـف ————— 4

المنصور —————- 23

المواصلات -————- 2

النصر والسلام ———- 9

الوشـاش ————— 5

اليوسفية ————— 3

اليـرموك ——-——— 12

جــكوك —————- 4

حي الجامعة ————- 8

حي الجهاد -———— 50

حي العامل -————- 35

حي العدل ——-——- 20

حي الفرات ————— 2

ســويـب ————— 3

ناحية الرشيد ———— 2

جانب الرصافة -——— 14

محافظة ذي قار ——— 6

محافظة كركوك –—— 1

محافطة النجف ——— 3

محافظة كربلاء ——— 1

الشفاء :502

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