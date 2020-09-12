2020/09/12 | 20:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت شرطة نينوى، يوم السبت، القبض على خمسة عناصر من تنظيم “داعش”.وقال قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني في بيان ، إن ” معلومات استخبارية دقيقة وردت الى مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى”، مبينة أنها تمكنت من خلال التفتيش والتدقيق الامني للأشخاص والعجلات من القاء القبض على […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على خمسة عناصر من تنظيم “داعش” في نينوى المركز الخبري الوطني.

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