2020/09/12 | 20:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- تمكنت مفارز شعبة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة اليوم السبت، من القاء القبض على متهم مطلوب قضائيا بتهمة تعاطي المخدرات وبحوزته مواد وأدوات تعاطي .هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة تضبط متهم ومواد مخدره في البصرة المركز الخبري الوطني.

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