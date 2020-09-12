زمن موناليزا الحزينة: الفصل الخامس/ 5 - دلور ميقري

2020/09/12 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري بقيت بيروزا في دار السيد صالح سبعة أعوام، أي لحين أن طُلبت لابن موسي البكر من امرأته الأولى.



في خلال تلك الأعوام، عاشت طفولة سعيدة تحت رعاية الوالدة وزوجها.



أيضاً بقية أهل الدار، وبالأخص السيدة شملكان، أظهروا لها الود والمحبة.



لكن على أثر امتلاء الدار بالأولاد، المنجبين من ثلاث نساء، لم يعُد لبيروزا الحظوة السابقة وبالكاد انتبه لها أحد غير والدتها.



من ناحية أخرى، توجّبَ عليها إعانة النساء في الاهت ......





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