2020/09/12 | 20:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الدفاع تنفي الموافقة على فتح التطوع بصفة جندي المركز الخبري الوطني.

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