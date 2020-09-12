نائب سابق يتوقع انهيارا قريبا للدولة اذا استمر إعتمادها على النفط والاقتراض

2020/09/12 | 20:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

توقع عضو مجلس النواب السابق ماجد شنكالي، السبت، ان يشهد العراق انهيارا اقتصاديا وماليا في غضون فترة قصيرة اذا استمر العجز على وتيرته الحالية، والتي بلغت 81 ترليون دينار عراقي للعام الحالي.

وذكر شنكالي في نص تغريدة على تويتر تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (12 ايلول 2020) ان "عجز موازنة 2020 يقارب الـ81 ترليون دينار اذا استمر الوضع بهذه الصورة فسيشهد العراق انهيارا اقتصاديا وماليا في غضون فترة قصيرة".

واضاف "لايمكن تسمية القيام ببيع النفط والاقتراض لتسديد الرواتب والنفقات بالانجاز الحكومي، الاصلاح يتطلب استئصال الفساد جذريا وليس علاج مضاعفاته تحفظيا".

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