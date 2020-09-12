2020/09/12 | 20:22 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب تطبيق هاتفي.. اعتقال 26 شخصاً والبحث عن 25 آخرين في تركيا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب تطبيق هاتفي.. اعتقال 26 شخصاً والبحث عن 25 آخرين في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).