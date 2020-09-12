السوداني : موازنة العام الحالي كالمعتاد .. دون حسابات ختامية

2020/09/12 | 20:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني :" ان موازنة العام الحالي ..



شاملة لشهور السنة ، دون حسابات ختامية".وقال السوداني في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الموازنة المقرر ان يقرها مجلس الوزراء الاسبوع الحالي ويرسلها الى البرلمان ، لن تكون فقط للربع الاخير من السنة الحالية ، بل شاملة للشهور الماضية من السنة ".واضاف :" ان الموازنة ،كالمعتاد ، بدون حسابات ختامية ، وكما دأبت الحكومات السابقة على عدم تقديم الحسابات الختامية السنوية".وتابع :" ان سياسة الاقتراض مستمرة في ظل غياب الاصلاحات الاقتصادية والبدائل المطلوبة للدولة الريعية ".ومن المقرر ان يصوت مجلس الوزراء ، الاثنين المقبل ، على موازنة العام الحالي وارسالها الى البرلمان./انتهى3

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