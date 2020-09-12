بهدفه الاول بالموسم الجديد.. صلاح يسجل رقما تاريخيا

2020/09/12 | 20:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / سجل الدولي المصري محمد صلاح اول اهدافه مع ليفربول في شباك ليدز يونايتد بالدقيقة 3 من ركلة جزاء في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري الانكليزي على ملعب / انفيلد/ بمدينة ليفربول.واصبح صلاح اول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في المباراة الافتتاحية لفريقه على مدار 4 مواسم متتالية.وسبق لصلاح ان سجل امام واتفورد في افتتاح موسم 2017-2018، ثم ضد وست هام في موسم 2018-2019، ونورويتش سيتي في الموسم الماضي.كما اصبح الدولي المصري اللاعب الثاني في تاريخ الدوري الذي يسجل في اللقاء الافتتاحي في 4 مواسم متتالية بعد تيدي شيرينغهام.وعاد ليفربول للدفاع عن لقبه، الذي حصده خلال الموسم الماضي بعد غياب 30 عاماً امام فريق ليدز الذي فاز ببطولة تشامبيونشيب وصعد للدوري الانجليزي بقيادة مدربه مارسيلو بيلسا.وهيمن ليفربول على الدوري الممتاز الموسم الماضي، وتوج باللقب بفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.وفاز ليدز بدوري الدرجة الثانية بفارق 10 نقاط ليضمن العودة الى دوري الاضواء، بعد غياب طويل./انتهى3

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