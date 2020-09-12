الجيش الكويتي ينفي تعرض البلاد لقصف صاروخي من العراق

2020/09/12 | 20:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / نفى الجيش الكويتي تعرض البلاد لقصف صاروخي من العراق.وقال الجيش الكويتي، في بيان عبر حسابه على "تويتر":تنفي رئاسة الاركان ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام المختلفة، وتؤكد :" ان مختلف قطاعات الجيش تعمل وفقا لحالات الاستعداد المقررة لها للمحافظة على امن البلاد وسلامة أ اراضيها ".واهابت بالجميع :" تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ، المتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة".وكانت صحيفة "كويت نيوز"، نشرت خبرا يفيد بمرور صاروخ فوق الاجواء الكويتية قادما من العراق، كما تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الانباء./انتهى3

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