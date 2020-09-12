الدفاع تنفي موافقة وزيرها على تطوع 15 الف  شخص بصفة جندي بالعام الماضي

2020/09/12 | 20:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الدفاع ، اليوم السبت، موافقة وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش على تطوع 15 الف شخص بصفة جندي في العام الماضي.

وقال بيان للوزارة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “وزارة الدفاع تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من خبر مفاده بانه تمت موافقة وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش على التطوع بصفة جندي بتاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠١٩ بعدد ١٥٠٠٠ شخص ويتم اعلان الاسماء على موقع الوزارة”.

واكدت الوزارة، ان “هذا الخبر لا اساس له من الصحة، وإن الاخبار الخاصة بالوزارة يتم نشرها عبر موقع وزارة الدفاع الرسمي (www.



Mod.mil.iq) وعبر صفحتها على مواقع التواصل (الفيس بوك- تويتر- انستغرام) وعبر قناتها على (التليغرام)”.

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