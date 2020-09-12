الخدمات النيابية تعلق على قرار القضاء بايقاف تجديد عقود النقال

2020/09/12 | 20:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} علقت لجنة الخدمات النابية، السبت،على قرار مجلس القضاء الاعلى في ايقاف تجديد عقود شبكات الهاتف النقال في العراق.





وعبرت اللجنة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" اشادتها بالجهود البناءة للقضاء العراقي في إيقاف هدر المال العام من خلال منع تجديد عقود شركات الهاتف النقال".

وبينت، ان" الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها البلد ، تحتم البحث عن حلول لتعضيد ايرادات الدولة المالية"، واصفة قرار إيقاف التجديد بـ"الفرصة الكبيرة لانعاش وضع البلد الاقتصادي وتحسين موارده المالية وذلك من خلال إستيفاء حقوق الدولة من الديون المترتبة على هذه الشركات، وانصاف المواطن برفع كاهل الرسوم الضريبية عنه ، وخفض تعرفة الاتصال داخل العراق وخارجه".

وفاء الفتلاوي

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