الدفاع تنفي موافقة وزيرها ورئيس اركان الجيش على فتح باب التطوع لـ15 الف جندي

2020/09/12 | 20:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} نفت وزارة الدفاع ،السبت، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول موافقة وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش على التطوع بصفة جندي بتاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠١٩ بعدد ١٥٠٠٠ شخص وسيتم اعلان الاسماء على موقع الوزارة.وذكرت الوزارة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" هذا الخبر لا اساس له من الصحة، وإن الاخبار الخاصة بالوزارة يتم نشرها عبر موقع وزارة الدفاع الرسمي (www.Mod.mil.iq) وعبر صفحتها على مواقع التواصل (الفيس بوك- تويتر- انستغرام) وعبر قناتها على (التليغرام) لذا اقتضى التنويه".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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