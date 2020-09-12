كيف تعزز ذاكرتك ومهارات حل المشكلات بطريقة بسيطة؟

2020/09/12 | 20:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] توصلت دراسة حديثة إلى أن ممارسة الرياضة لمدة دقيقتين يوميا قد تكون كافية لتحسين صحة الدماغ والذاكرة.

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