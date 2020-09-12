2020/09/12 | 20:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط 55 هيكل عجلة مخالفة للضوابط في منفذ زرباطية الحدودي.

وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تم ضبط خمس ناقلات في بوابه البحث والتحري ( خارج الحرم الكمركي) بعد انجاز معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك زرباطية تحمل 55 هيكل لسيارات نوع بيجو اصفر اللون عائدة للشركة العامة للسيارات”.

واضافت، “بعد تدقيق المعاملات الكمركية مع البضاعة، تبين ان هناك اختلاف في وصف البضاعة حيث ذكر في العقد أنها هياكل سيارات نوع سايبا ايراني والمحمله هي هياكل سيارات نوع بيجو وهذا يعد مخالفه كمركية”.

واكدت، انه “تم تنظيم محضر ضبط بذلك واحيلت للجهات المختصه بغيه عرضها على القاضي المختص”.

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