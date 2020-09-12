حلبجة تقدم مذكرة للكاظمي.. والأخير يستجيب

2020/09/12 | 20:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف محافظ حلبجة ازاد توفيق، السبت، بتقديم مذكرة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدة مطالب، مبينا ان الكاظمي طالب بتشكيل وفد من الجهات المعنية في المحافظة وزيارة العاصمة بغداد في أقرب وقت لمناقشتها وتنفيذها مع الوزرات والجهات الحكومية الاخرى.

وقال توفيق في تصريح خص به "ديجيتال ميديا ان ار تي" (12 ايلول 2020)، اننا "طلبنا من رئيس الوزراء الاتحادي تخصيص موازنة لحلبجة والتعامل معها من قبل الحكومة الاتحادية كمحافظة، وافتتاح الدوائر الاتحادية ".

واضاف، ان "هناك العديد من النقاط التي يجب معالجتها بين حكومتي الاقليم والمركز بشأن حلبجة كدوائر الجنسية والاقامة والجوزات، مطالبا بمساواة تضحيات حلبجة اسوة بتضحيات كربلاء والنجف والاهوار، كذلك تصديق استحداث حلبجة كمحافظة من قبل البرلمان العراقي ونشره في الوقائع العراقية، وتعويض اهالي حلبجة عما اصابهم ابان الحكم الديكتاتوري السابق، وطالب ايضا بتسليم مستحقات فلاحي حلبجة للسنوات الماضية.

وتابع توفيق ان المحافظة ستشكل وفدا سيزور بغداد قريبا ولقاء وزارات وهي: المالية، والداخلية والتخطيط، والتجارة، وهي الوزارات المعنية بملف اعتبار حلبجة محافظة رسمية، مؤكدا ان الكاظمي وعد بتقديم التسهيلات لإنجاز هذا الامر.

وأشار توفيق، الى "تقديم دعوتين الى حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تضمنت عن اقامة مؤتمر صحفي يوم الـ22 من الشهر الحالي للإعلان عن استحداث محافظة حلبجة لتكون المحافظة الرابعة في الاقليم والـ19 في العراق".

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