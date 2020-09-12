الاتحاد الآسيوي يوافق على طلب نادي الشرطة بالوقوف دقيقة حداد أمام الأهلي السعودي

2020/09/12 | 20:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع تنفي فتح باب التطوع بصفة جندي

نفت وزارة الدفاع، اليوم السبت، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من خبر بشأن موافقة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش على فتح التطوع بصفة جندي منتصف شهر تشرين الأول من العام الماضي.

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