النساء جزء منها.. المحادثات الأفغانية تتطرق إلى شروط السلام 

2020/09/12 | 20:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وفد الحكومة الأفغانية مع ممثلي حركة طالبان، السبت، في العاصمة القطرية، الدوحة، لعقد محادثات تاريخية للتوصل إلى حل للسلام وإنهاء عقدين من الحروب التي قضت على عشرات الآلاف من المدنيين والمقاتلين من الطرفين.

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