نينوى: القبض على عنصر في ’ديوان الجند’

2020/09/12 | 20:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت القوات الامنية، السبت، القبض على أحد عناصر ما يسمى بـ ’ديوان الجند’ في تنظيم داعش في محافظة نينوى.



وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 أيلول 2020)، إنه "تمكن فوج طوارئ الشرطة الرابع عشر التابع لقيادة شرطة نينوى، وبعد ورود معلومات دقيقة، ومن خلال عمل سيطرة مفاجئة من القاء القبض على الداعشي ( م س ج ع ) المكنى ( أبو عائشة)، والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وتابع، "وقد تم القبض عليه في مدخل منطقة ( حي النور ) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

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