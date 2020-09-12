مكتب القائد العام يوضح تفاصيل جديدة لعملية القبض على شخص انتحل صفة ضابط كبير

2020/09/12 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، 12 أيلول، 2020، بشأن ما اثير في مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات رافقت خبر اعلان القبض على منتحل صفة ضابط كبير بوزارة الدفاع.

وقال رسول في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، انه "بجهد استخباري دقيق، تم القبض على شخص انتحل صفة ضابط برتبة لواء ركن، حيث رافقت عملية الاعتقال حملة تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تشويه صورة الضابط العراقي والمؤسسة العسكرية".

وكشف تفاصيل جديدة عن الملقى عليه القبض انه "مزور وما لديه من (باجات)، هي مزورة، كما ان المتهم خريج للدراسة المتوسطة، ولا علاقة لها بإصدار الباجات".

وأشار الى ان "المسؤول هذا الملف، مديرية الهويات بوزارة الدفاع، التي لديها قاعدة بيانات كاملة بخصوص من هل حق امتلاك الهوية".

وأشار الى ان "عملية القبض على المتهم/ تمت بسيطرة 75 الواقعة جنوب بغداد، وضبط بحوزته باجات مزورة برتبة لواء ركن، تم احالته إلى التحقيق لغرض عرضه أوراقه أمام القضاء".

واكد بالقول "لا صحة لما يتم تداوله في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن دخول المتهم وخروجه من وزارة الدفاع، والمنطقة الخضراء"، مضيفا ان "المتهم لديه حمايات وهمية".

وفي السياق ذاته، اكد اللواء يحيى رسول ان "وخلال مداهمة القوات الأمنية لمنزله، عثر على وثائق مزورة لتعيينات"، مبينا ان "المتهم يمارس الاحتيال بأخذ مبالغ مالية من الشباب لإيهامهم بالتعيينات".

وتوقع الناطق باسم القائد العام، "صدور قرار قاس بحق المتهم لاركتابه جرائم عديدة يعاقب عليها القانون العراقي بشدة".

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