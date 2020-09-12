الخدمات النيابية تشيد بدور القضاء في إيقاف تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال

2020/09/12 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اشادت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، السبت، بقرار مجلس القضاء الاعلى في ايقاف تجديد عقود شبكات الهاتف النقال في العراق.

وعبرت اللجنة في بيان عن "اشادتها بالجهود البناءة للقضاء العراقي في إيقاف هدر المال العام من خلال منع تجديد عقود شركات الهاتف النقال ".

وبينت اللجنة ان "الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها البلد ، تحتم البحث عن حلول لتعضيد ايرادات الدولة المالية، وان قرار إيقاف التجديد يمثل فرصة كبيرة لانعاش وضع البلد الاقتصادي وتحسين موارده المالية وذلك من خلال إستيفاء حقوق الدولة من الديون المترتبة على هذه الشركات ، وانصاف المواطن برفع كاهل الرسوم الضريبية عنه، وخفض تعرفة الاتصال داخل العراق وخارجه".

وكان النائب محمد شياع السوداني اعلن الأربعاء الماضي، إن القضاء العراقي حدد يوم 9/13 موعدا للمرافعة وإصدار قراره بشأن تظلّم مجلس الوزراء بخصوص عقود شركات الهاتف النقال.

وذكر السوداني في تغريدة أطلعت عليها (بغداد اليوم)، أنه "حضرنا المرافعة يوم الأربعاء 2020/9/9 وقدمنا لائحةً جوابيةً تفصيليةً معززةً بالوثائق والأسانيد القانونية رداً على تظلم رئاسة مجلس الوزراء وقد حددَ القاضي يوم 2020/9/13 موعداً للمرافعة ولإصدار القرار".

وأجل القضاء، الاثنين الماضي، جلسة المرافعة الخاصة بقضية تظلّم هيأة الإعلام والاتصالات حول عقود شركات الهاتف النقال.

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