الدفاع تنفي فتح باب التطوع بصفة جندي

2020/09/12 | 20:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / نفت وزارة الدفاع ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح باب التطوع بصفة جندي .وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة ، انها تنفي ما تم تداوله عن موافقة وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش على تطوع ١٥٠٠٠ شخص بصفة جندي .واكدت الوزارة :" ان هذا الخبر لا اساس له من الصحة ، وان الاخبار الخاصة بالوزارة يتم نشرها عبر موقعها الرسمي (www.



Mod.mil.iq) وعبر صفحتها على مواقع التواصل (الفيس بوك- تويتر- انستغرام) وعبر قناتها على (التليغرام) "./انتهى3

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