موافقة اسيوية على طلب عراقي بالوقوف دقيقة حداد على روح الكابتن ناظم شاكر

2020/09/12 | 20:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلب نادي الشرطة الوقوف دقيقة حداد وارتداء الشارات السود خلال مباراة الفريق امام الاهلي السعودي بعد غد الاثنين ، ضمن مباريات المجموعة الاولى لدوري ابطال آسيا في التجمع الذي سيقام بالعاصمة القطرية الدوحة.



وتلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم خطاباً رسمياً من فريق الشرطة يطلب فيه مخاطبة الاتحاد الآسيوي للعبة، بالوقوف دقيقة حداد وحمل الشارة السوداء خلال مباراة الفريق مع الاهلي السعودي، وذلك لوفاة النجم السابق المدرب ناظم شاكر.



وحصلت موافقة الاتحاد الآسيوي على الطلب ، واكد مجدداً تعازيه لاسرة كرة القدم العراقية لوفاة نجم المنتخبات الوطنية السابق ناظم شاكر./انتهى3

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