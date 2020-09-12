2020/09/12 | 21:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

نفت وزارة الدفاع، السبت، الأنباء التي تحدثت عن موافقة الوزير على تعيينات بتاريخ (15 تشرين الثاني 2019) بصفة جندي.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تنفي وزارة الدفاع ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من خبر مفاده بانه تمت موافقة السيد وزير الدفاع والسيد رئيس اركان الجيش على التطوع بصفة جندي بتاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠١٩ بعدد ١٥٠٠٠ شخص وسيتم اعلان الاسماء على موقع الوزارة”.

وأضافت،”تؤكد الوزارة أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وإن الاخبار الخاصة بالوزارة يتم نشرها عبر موقع وزارة الدفاع الرسمي (www.



Mod.mil.iq) وعبر صفحتها على مواقع التواصل (الفيس بوك- تويتر- انستغرام) وعبر قناتها على (التليغرام)، لذا اقتضى التنويه”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح “مخيب للامال” بعد استبشار بـ15 ألف تعيين جديد في إحدى الوزارات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح “مخيب للامال” بعد استبشار بـ15 ألف تعيين جديد في إحدى الوزارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).