الاسيوي يوافق على طلب الشرطة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على وفاة ناظم شاكر

2020/09/12 | 21:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلب نادي الشرطة بالوقوف دقيقة حداد، وارتداء الشارات السود خلال مباراة الفريق أمام الأهلي السعودي بعد غد الاثنين ضمن مباريات المجموعة الاولى لدوري أبطال آسيا في التجمع الذي سيقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقته ومالة/ المعلومة/ انها “تلقت خطاباً رسمياً من فريق الشرطة يطلب فيه مخاطبة الاتحاد الآسيوي للعبة، بالوقوف دقيقة حداد وحمل الشارة السوداء خلال مباراة الفريق مع الأهلي السعودي، وذلك لوفاة النجم السابق المدرب ناظم شاكر، والذي توفي، أمس الجمعة، بعد مضاعفات فيروس كورونا”.

واوضحت ان “موافقة الاتحاد الآسيوي للعبة حصلت على طلب نادي الشرطة بالوقوف دقيقة صمت وارتداء لاعبيه الشارة السوداء في مباراة الأهلي السعودي لدوري أبطال آسيا، فيما أكد الآسيوي مجدداً على إرسال تعازيه لأسرة كرة القدم العراقية لوفاة نجم المنتخبات الوطنية السابق ناظم شاكر”.



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