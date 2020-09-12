العتبة الحسينية تنهي استعداداتها لاقامة مهرجان تراتيل سجادية بنسخته السابعة

2020/09/12 | 21:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء المقدسة

اكدت العتبة الحسينية المقدسة إنهاء جميع الاستعدادات الخاصة باقامة مهرجان تراتيل سجادية السابع الذي يقام لإحياء ذكرى استشهاد الامام زين العابدين عليه السلام.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان جمال الشهرستاني لـ /المعلومة/، ان “جميع الاستعدادات انتهت لاطلاق فعاليات المهرجان بنسخته السابعة، فيما ستكون جميع فعاليته الكترونية باستثناء معرض الكتاب”.

واضاف الشهرستاني ان “المهرجان يتضمن معرضا للكتاب ومنتجات العتبتين الحسينية والعباسية وسيفتتح يوم الاثنين المقبل ويستمر ١٠ ايام”.

واشار الى انه “يتضمن ايضا جلسات بحثية ستكون عبر شبكة الانترنت، ومسابقة خطوة الدولية للتصوير الفوتوغرافي الخاصة بأفضل صورة التقطت هذا العام للشعائر الحسينية، ومسابقة القصة القصيرة المقتبسة من موضوعات رسالة الحقوق للامام السجاد عليه السلام، ومسابقة أفضل كتاب يؤلف عن الإمام زين العابدين عليه السلام”.

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