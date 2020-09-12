في عشق المراهقين والكبار - سامح عسكر

2020/09/12 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر في سؤال لصديق: أنه يحب امرأة كبيرة عنه في السن، ويريد أن يتزوجها لكنها لا تشعر به ولا تعيره اهتماما..رغم أنه يعشقها بجنون على حد وصفه..قلت: هذه ظاهرة اكتشفت مؤخرا وبَدَت على السطح حتى أن كثير من أفلام السينما أصبحت تناقشها وهي العلاقة بين شباب صغار من عمر 18 حتى 30 عاما وبين نساء فوق الأربعين إما أرامل أو مطلقات أو لم يفكرن مطلقا في الزواج حتى تأخر بهن السن، ولعل مفهوم (ميلف milf) الشعبي – ......





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