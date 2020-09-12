باقة فيسبوكية شائكةرقم 12 - على جدار ثورتنا المغدورة رقم /297 - جريس الهامس

2020/09/12 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جريس_الهامس باقة فيسبوكية شائكة رقم 12 -على جدار صورتنا المغدورة رقم :297 - كيف إنتهى دور الدول الإستعمارية القديمةأمام هيمنة أمريكا والصهيونية العالمية على عالم اليوم - وبالأخص الأخص في وطن النفط والثروات الرئيسية في عالم اليوم .في الوطن العربي المنكوب بحكامه وتخلفه في أنظمة الإستبداد الديني ..أو العسكري البوليسي المعادية لأبسط الحريات وحقوق الإنسان .وطن الحكام الإمعات الجبناء والأنذال أمام المستعمرين .



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