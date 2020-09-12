وهم التطبيع - جاسم ألصفار

2020/09/12 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_ألصفار د.



جاسم الصفار12/09/2020كتبت هذه المقالة قبل ما أعلن اليوم عن التطبيع بين إسرائيل والبحرين، لذا فستكون البيانات المذكورة في المقالة مقتصرة على موضوع التطبيع بين إسرائيل والامارات.



هذا من جهة ومن الجهة الأخرى فاني سأتجاوز الجانب التاريخي والسياسي والأخلاقي في موضوع التطبيع مع كيان عنصري غاصب وأهتم في المقالة بموضوع الفرص الاقتصادية التي بشر بها الطرفان واعتبراها من اهم مكاسب التطبيع.فال ......





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