تدمير عجلة تابعة لداعش الارهابي في عمق صحراء الانبار

2020/09/12 | 21:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تمكنت قوة امنية من تدمير عجلة تابعة لعناصر داعش في عمق صحراء الانبار.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان قوة امنية مشتركة ، بناءً على ورود معلومات استخبارية ، لاحقت عجلات تابعة لعصابات داعش الارهابية في عمق الصحراء بمنطقة الصكار شرق قضاء الرطبة ".واضاف :" تم الاشتباك مع العناصر الارهابية ، ما ادى الى حرق وتدمير عجلة تابعة لهم ، وملاحقة ماتبقى من الارهابيين الذين لاذوا بالفرار في عمق الصحراء"./انتهى3

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