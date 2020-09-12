مسؤول ايراني: العراق رفع القيود الزمانية عن دخول الصادرات الايرانية من منفذ الشلامجة

2020/09/12 | 21:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن مساعد رئيس منظمة منطقة اروند الحرة الايرانية لشؤون الاستثمار علي موسوي :" ان العراق رفع القيود الزمانية لتصدير البضائع الايرانية من منفذ الشلامجة الحدودي من الان فصاعدا ، وسيتم تصدير البضائع من هذا المعبر يوميا".



وقال موسوي اليوم السبت ،بحسب الاعلام الرسمي الايراني:" ان نشاط معبر الشلامجة التجاري الحدودي سيكون يوميا اعتبارا من اليوم السبت بحسب اعلان العراق وموافقة رئيس الوزراء العراقي، وينشط هذا المعبر الحدودي طيلة ايام الاسبوع لتصدير البضائع الى العراق ".واضاف:" ان صادرات البضائع الايرانية من منفذ الشلامجة تجري يوميا كما كانت سابقا، بدل يومي الاحد والاربعاء ،وان القيود الزمانية لم تعد موجودة في هذا المعبر الحدودي" ، مشيرا الى :" ان معبر الشلامجة جاهز لتقديم الخدمات للتجار والناشطين خلال الاسبوع لتصدير البضائع الى العراق ".واوضح المسؤول الايراني :" ان كمية البضائع التي تدخل حدود الشلامجة للتصدير الى العراق تبلغ في المتوسط 300 شاحنة يوميا "، مبينا :" ان السلع الرئيسة التي يتم تصديرها الى العراق من قبل القطاع الخاص تشمل الفواكه والخضراوات ومحاصيل صيفية ومواد غذائية ومواد بناء ومعادن وصناعة الصلب"./انتهى2

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