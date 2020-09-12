رمق الصيف الأخير.. أجواء العراق تنتظر

2020/09/12 | 21:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرمع وصول البلاد إلى الأسبوع الأخير من فصل الصيف، يرجح مختصون أن تشهد أجواء البلاد مفاجآت وطقسًا متطرفًا.

وقال مدير الهيئة محمود عبد اللطيف في بيان، 12 أيلول/سبتمبر، إن "ما حدث ويحدث من حالات متطرفة في الطقس هو مؤشر واضح لتغير المناخ العالمي تغيرًا بشكل دراماتيكي، وهذا بالطبع يعني أن ما سيحدث مستقبلاً من حالات جوية متطرفة لا تخلو من عنصر المفاجأة".

وأضاف، أن "السودان وتونس والجزائر والمغرب (أفريقيا)، تشهد اليوم، أمطارًا غزيرة والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا (بلاد الشام)، تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة لم تشهده منذ عقود طويلة خاصة الأردن التي لم تشهد مثل هذا الارتفاع منذ قرن تقريبًا".

وأكد، أن "التنبؤات الجوية طويلة الأمد باتت مغامرة ومجازفة لا تخلو من الفشل كلما طال مدى التنبؤ الجوي"، مرجحًا حدوث "مفاجآت عديدة ونتائج لا تقتصر فقط على مايحدث المحيط الأطلسي والهندي".

وتوقع عبد اللطيف، حدوث حالات متطرفة خاصة في مناطق شرق المتوسط (بلاد الشام والعراق)، مشيرًا إلى أن الخليج العربي لن يكون بعيدًا عن هذه الحالات.

ودعا مدير الهيئة، إلى "عدم الوثوق ببعض مواقع الأنواء الأوروبية والأميركية وغيرها على سبيل المثال"، مبينًا أن "اليوم السبت 12 أيلول هو آخر أيام الحر (الأربعينيات) في العراق، وسيكون الأسبوع الجاري في العراق هو آخر أسبوع حار (صيفي)، ويشهد الأسبوع المقبل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة".

من جانبه قال المتنبئ الجوي صادق عطية في توضيخ عبر حسابه في فيسبوك، إن "الأسبوع الحالي سيشهد تحول الرياح نحو الاتجاه الجنوبي الشرقي في ميسان ومركز وشرق البصرة وجنوب ذي قار، اعتبارًا من هذه الليلة مع فترات من التحول نحو الاتجاه الشمالي الغربي".

وبيّن، أن "بقية المدن ستشهد رياحًا شمالية غربية خفيقة إلى معتدلة"، فيما أكد أن درجات الحرارة لن تشهد تغييرًا خلال هذا الأسبوع.

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