2020/09/12 | 21:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا عضو لجنة النزاهة النيابية عن كتلة الحكمة خالد الجشعمي ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اعادة النظر بقرار منع دخول الزائرين “.

واكد الجشعمي في كتاب وججه الى رئيس الوزراء وحصلت “خبر برس” نسخة منه ، في مجموعة من الإقتراحات والإجراءات الكفيلة بضبط وإنجاح هذه الزيارة المقدسة لما فيها من أثر على النفوس المؤمنة ، مشيرا الى ان” مساهمة هذه الزيارة المقدسة في تحريك العجلة الإقتصادية للقطاع الخاص الذي تضرر بشكل واضح في الأشهر المنصرمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق .. نائب يدعو الكاظمي لاعادة النظر بقرار منع دخول الزائرين) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق .. نائب يدعو الكاظمي لاعادة النظر بقرار منع دخول الزائرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).