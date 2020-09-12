العراق مقبل على انكسار حراري في هذا الموعد

2020/09/12 | 21:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغدداد:الفرات نيوز} كشفت الارصاد الجوية، السبت، عن انكسار حراري مقبل على مدن العراق.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على {الفيسبوك} انه" في الاسبوع الاخير من الشهر {ايلول} ستشاهدون الفرق في درجات الحرارة وانكسار حراري واضح وخصوصا بالليل".وكان عطية تحدث عن اشار قدوم {بلوك اوميگا Omega} نشط متوقع على وسط اوروبا نهاية الاسبوع المقبل، يجلب الاستقرار في مناطق واسعة من افريقيا ووســط وشمال وغرب اوروبا. وأضاف انه، على جانبي هذا المرتفع البلوك، تشير الخرائط الى نزول كتلة باردة في الطبقات العليا الاولى من جهة روسيا واوكرانيا وبولندا تتجه نحو غرب تركيا واجزاء من شمال شرق البحر المتوسط دون توغلها اكثر بسبب تمركز وقوة المرتفع على افريقيا وبالتالي تنسحب قليلا بسبب ذلك نحو الشرق {جنوب روســيا وشمال ايران وأجزاء من شمال العراق والشام}.ولفت الى ان هذه الكتلة الباردة ينتج عنها، تلطيف للأجواء وانخفاض بدرجات الحرارة قليلا فــي مناطق العراق تبدأ بوادرها فـي بداية الثلث الاخير من الشهر الحالي. وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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