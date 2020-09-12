2020/09/12 | 21:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- أجرى وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، والصهيوني غابي أشكينازي، السبت، اتصالا هاتفيا، هو الأول بعد التطبيع، وأكدا على ضرورة دفع العلاقات قدما لتعزيز السلام .وأعلِن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، عن اتّفاق لتطبيع العلاقات بين البحرين والكيان الصهيوني بعد نحو شهر على اتّفاق مماثل مع الإمارات.ولاقى هذا الاتفاق الذي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية البحريني والصهيوني المركز الخبري الوطني.

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