عمليات البصرة تعلن أهم هدفين لعملية (الوعد الصادق) في المحافظة

2020/09/12 | 21:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت قيادة عمليات البصرة، أهم أهداف الوعد الصادق في المحافظة، مؤكدة على مصادرة جميع الأسلحة الموجودة في أماكن تواجد وترويج المخدرات.

وذكر قائد العمليات، اللواء الركن، اكرم الحميداوي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (12 أيلول 2020): "يسمح بعدم مصادرة السلاح الخفيف وترك قطعة سلاح واحدة في كل منزل".

وشدد الحميداوي، على "مصادرة جميع الاسلحة الموجودة في أماكن تواجد وترويج المخدرات"، مشيرا إلى ان "أهم أهداف الوعد الصادق هي حصر السلاح بيد الدولة والقضاء على افة المخدرات".

وتابع قائد العمليات، انه "لامكان للمطلوبين والخارجين عن القانون بعد عمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة"، مبينا ان "القيادات الأمنية في محافظة البصرة لن تدخر وسعا لحماية الصحفيين وتسهيل مهام عملهم".

واختتم الحميداوي بالقول: "نثمن الدور الإعلامي الكبير والمهني في عمليات الوعد الصادق لمحافظة البصرة".

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