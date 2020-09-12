أرسنال يسحق فولهام في افتتاح البريميرليغ (فيديو)

2020/09/12 | 21:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 40 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

حقق نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم السبت، انتصارا ثمينا على حساب مضيفه فولهام بثلاثة أهداف نظيفة في افتتاحية مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالموسم الجديد.

وكان شوط اللقاء الأول قد انتهى بتقدم آرسنال بهدف سجله ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 9.

وفي الشوط الثاني سجل غابرييل ماغلهايس الهدف الثاني في الدقيقة 49 قبل أن يعزز أوباميانغ من تقدم فريقه ويسجل ثالث الأهداف في الدقيقة 57 وينتهي اللقاء بتلك النتيجة.

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