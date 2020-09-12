2020/09/12 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران ترى المنامة شريكة في جرائم إسرائيل بعد إتفاق الجمعة الخالصي : تطبيع البحرين صفحة أخرى من الخديعة ومصير خائنيها إلى الجحيم بغداد – الزمان طهران – رزاق نامقي كتب المرجع الديني جواد الخالصي على صفحته في تويتر امس السبت ان ( فلسطين حقٌ مطلق من تمسك بها أعتز ، ومن تخلى […]

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