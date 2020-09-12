2020/09/12 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يتعهّد بدعم مطالب أهالي حلبجة وصرف مستحقّات مزارعي السليمانية بغداد – الزمان أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، دعم الحكومة لأهالي مدينة حلبجة، مشيراً إلى أن النكبة التي تعرضوا لها مست الضمير العراقي والإنساني.وقال الكاظمي خلال زيارته للمدينة إن (حلبجة وجع في الضمير العراقي والإنساني)، وبشان مطالب تحويل مدينة حلبجة إلى […]

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